歐洲股市周一變化不大，收在接近持平。防禦性板塊的食品股和醫療股上漲，然而被大宗商品股的下跌所抵銷；目前市場擔心中國新冠染疫人數激增，將對大宗商品需求造成負面影響。

周一歐洲Stoxx 600指數收盤小跌0.27點或0.06%，為433.06點。

由於擔心中國經濟面臨停擺命運，全球市場人氣都受到打擊。隨著單日確診人數增加，北京人口最密集的城區要求居民居家隔離。

Hargreaves Lansdown的資深投資市場分析師Susannah Streeter說，情勢不斷的惡化，人們擔心疫情的爆發，對大宗商品相關股票造新一波壓力，其中礦業公司在周一感受到更多痛苦。

礦業股、旅遊休閒股、工業股皆下跌在0.2%至1.5%之間。

在布蘭特原油下跌超過5美元之下，油氣股跌2.7%；此前華爾街日報指出，沙烏地阿拉伯和其它的OPEC生產商正在討論增產事宜。

通常在經濟不確定時期，防禦性股票較能受到投資人青睞。醫療保健股、食品飲料股、媒體股皆上漲在1%至1.2%之間。

由於表現優於預期的財報季，以及對聯準會緩升息的期望，歐洲股市從九月的今年最低點以來，至今已經反彈13%。

歐洲央行(ECB)首席經濟學家Philip Lane周一對《市場新聞》(Market News)表示，歐洲央行將於12月再次加息，但進一步升息75基點的理由已經減弱。

但是Streeter指出，儘管升息的速度和規模預計放緩，但是升息的持續時間將超過人們預期，正在加重經濟衰退的擔憂。

稍早公佈的資料顯示，德國10月的生產價格(PPI)出人意料地下降，主要是由於電力和分銷天然氣價格下跌。

寶盛銀行(Julius Baer)漲1.56%，報53.38瑞朗；該銀行表示，儘管「充滿挑戰的市場」環境，令其管理的資產縮水，但它仍有望實現2022年獲利目標。

Virgin Money大漲14.9%，該家英國銀行公布全年獲利躍升，對投資人派息也大增。

法國鋼管製造商Vallourec在公佈悲觀的季度核心獲利之後，股價大跌13.2%。