金管會公布最新信用卡業務概況，2022年9月簽帳金額約2821億元、年增達12.44％，前三季累計達2.53兆元、年增達11.64％，雙雙續創同期新高。隨著時序步入傳統旺季，且邊境逐步解封，預期今年信用卡簽帳金額有機會突破2019年3.22兆元紀錄、改寫新高。

金管會統計，9月33家信用卡發卡機構的總流通卡數約5463萬張，月增0.4％、年增5.32％，總有效卡數約3474萬張，月增0.23％、年增4.7％。循環信用額度約1021億元，月增1.09％、年增2.82％，簽帳金額約2821億元，雖月減7.14％、仍年增達12.44％。

銀行行局副局長林志吉分析，8月適逢暑假、中元節等大檔期，餐飲、旅遊、超市購物金額均高，且有繳保費及學費等因素，墊高比較基期，加上9月較8月少1天，均使簽帳金額下滑。不過，9月簽帳金額仍為今年第三高、且續創同期新高，表現其實必低。

累計前三季信用卡簽帳金額達2.53兆元，年增達2645兆元或11.64％，續創同期新高，成長幅度亦為近3年同期高點。隨著時序步入百貨周年慶等傳統刷卡旺季，且邊境10月中正式解封，林志吉認為，今年信用卡簽帳金額有望很有機會突破2019年的3.22兆元新高紀錄。

電支業務的儲值卡方面，截至9月底總流通卡數約1.56億張，月增0.64％、年增8.87％。9月消費總卡數1188萬張，月減15萬張或1.26％、仍年增達139萬張或13.25％，消費總金額58億元，月減2.8億元或4.83％，仍年增5.2億元或9.85％。

而電支帳戶截至9月底總使用人數約1998萬人，月增7.06％、年增達33.38％。代收實質交易金額106.3億元，月增18.16％、年增達47.03％。辦理國內外小額匯兌金額114.2億元，月減0.6％、年增達1.05倍，收受儲值款項金額242.5億元，月增4.12％、年增達70.65％。

金管會亦公布前三季「非現金支付」交易筆數約39.15億筆、年增15.8％，交易金額約4.5兆元、年增12.8％。以此推算，第三季交易筆數約14.01億筆，季增14.9％、年增34.2％，交易金額1.68兆元、季增20.9％、年增16.7％。

林志吉分析，交易筆數達成率相對較低，主因疫情使以儲值卡或行動支付搭乘捷運或公車人數大減，但第三季筆數已年增近4億筆。同時，邊境解封後民眾至國外消費或國外旅客來台旅遊，均有望推升交易筆數及金額，預期今年非現金支付交易金額有機會達6兆元。