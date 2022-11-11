大同(2371)10月營收創43.66億元，月增73%，年增97%；公司第三季財務也傳捷報，累計前三季合併營收為新台幣217.08億元，合併稅後純益新台幣70.68億元，歸屬於母公司淨利新台幣90.69億元，每股盈餘為新台幣3.88元。

與去年前三季同期相較，111年度前三季合併稅後純益大幅提高近20倍，增加新台幣約67億元，歸屬於母公司淨利年增逾6倍，增加新台幣約78億元，每股盈餘亦大幅提高逾6倍。

大同近期股價突破周線和月線，千張大戶高持股比為79%。

大同第三季合併財務報表，因子公司華映破產除列而呈現全新樣貌，不論是與去年同期、單季或與今年第二季相較，各項重要財務指標數據皆見大幅倍數增長。

華映董事會於108年9月18日依公司法第211條聲請破產，經臺灣桃園地方法院認定，華映資產不足以清償全部債務，於111年8月29日裁定華映破產宣告，經濟部商業司亦於111年9月28日准予華映為破產登記，大同公司經評估，於編製大同公司111年度第三季合併財務報表將華映予以除列。

華映除列後，大同公司111年第三季合併財務報表之流動比率為179%，較第二季增加108%，速動比率為98%，較第二季增加57%；負債比率為50%，較第二季減少26%。華映除列對母公司大同之影響為一次性，其損益累積影響數為約新台幣84億元，每股盈餘淨影響數為新台幣3.6元。

另，大同公司經內部綜合評估，對子公司精英電腦已具實質控制力，自111年10月起，大同公司之合併報表，將會一併列入精英。大同公司111年10月份之合併營收為新台幣44億元，其中，包含併入精英電腦之營收影響數約為新台幣20億元。