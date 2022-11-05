李淳為拍攝《智齒》吃足苦頭。（金馬執委會提供）

入圍14項最大贏家的港片《智齒》今（5日）在金馬影展首映，由提名最佳男配角的李淳代表出席，他在片中飾演一名菜鳥警察，除了有多場打鬥戲外，還得淋雨、在垃圾堆裡打滾，直呼是自己從影以來壓力最大的作品，精神跟體力上都相當折磨，不僅體重掉了5公斤，殺青後還感冒發燒了1周。

李淳表示「因為劇情裡對角色的要求很高，對手演員也都相當優秀，加上能夠感覺到導演很用心在拍這部片，所以那3個月都滿辛苦，連休息的時間都沒多餘的心情做好玩的事情」。憶起片中被鋼板壓住然後被踩踏的那一幕，李淳說，拍攝前導演只有簡單說明大概情況，並解釋鋼板是道具，「但真的壓到我身上、水泥撞上來後，還是覺得有壓迫感，滿恐怖的。」他與日本演員池內博之拍攝打鬥戲時，也被對方踢腳重擊臉部，眼睛微血管爆裂，開玩笑表示：「下次遇到他，就換我打回去。」

林家棟在片中飾演難相處的老鳥警察，李淳爆料，他在片場的態度也相當冷淡，「有點像是李淳這個演員要自己找飯吃，也有點被為難」，拍到一半才開始有一些互動，林家棟才開車帶他去喝咖啡、載他去兜風，並分享自己當演員的心路歷程。對方再度入圍金馬影帝是否有傳訊互道恭喜？他笑曝，林家棟私下不太會回訊息，只有在新年時會傳「長輩恭賀影片」。

雖然《智齒》去年3月已在柏林影展世界首映，李淳因為疫情無法參與，直到近期才看過電影，「我是到了配音時，才知道導演想拍成黑白片，但是畫面真的美，連垃圾袋都被拍得很漂亮」，至於爸爸李安是否已看過該片，他笑說「還沒，而且他應該也不會特地為了這部電影飛回來看」，李安是否出席本屆金馬獎？他則大笑回應「你們問他吧」。