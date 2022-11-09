謝欣穎（右四）擔任《誰來晚餐14》嘉賓與拜訪家庭相談甚歡。（圖／公視提供）

金獎演員謝欣穎在公視《誰來晚餐14》，拜訪家住彰化北斗的邱家兄妹，討論屬於他們世代的生存之道。謝欣穎16歲就開始拍電影，對於工作相當有主見，被問到演藝之路是否有遇過家人反對？她說媽媽對此比較放得開，「但爸爸會私底下跟我媽唸，覺得演員工作太累而心疼我，叫我不要演了。」

謝欣穎先前幫製作單位拍攝的宣傳小短片中提到，若是不繼續當演員，應該會選擇當老闆娘。她從小在景美夜市看著阿嬤、媽媽做生意長大，最希望的還是能擁有一個自己的空間，「可能是移動的餐車，可能是一間小小的店面，在那個空間裡面可以很自由自在的，銷售自己最喜歡的東西給別人。」

聊到家庭教育，謝欣穎分享自己是家中大姊，底下還有3個弟弟、妹妹，因為母親很早就生下她，2人關係比較像朋友。提到小時候家境不算太好，爸媽從小灌輸她的觀念就是：「我們家就不是有錢人，所以你以後想要去過好生活的話就必須要靠自己。」

身為金牛座的謝欣穎，笑稱有著一股牛脾氣，若做出的選擇遭到他人反對，反而會更堅決地繼續做下去，「身為當事人真的會覺得說，如果我都照你們說的去做，那就會是你們的人生，不是我的人生。」自曝小時候也因為這樣，在穿衣打扮方面硬要跟媽媽唱反調，笑說：「所以我現在再去看小時候的照片，都會覺得怎麼這麼醜！」《誰來晚餐14》每周五晚間9點於公視播出。