謝玲玲無論遇到什麼事，都保持樂觀、正能量的態度。（羅永銘攝）

謝玲玲身材纖細，幾十年來維持運動習慣。（羅永銘攝）

謝玲玲練瑜珈才1年，各種高難度姿勢都能輕易上手。（摘自IG）

謝玲玲自豪天生筋骨柔軟。（摘自IG）

謝玲玲（右）與巴戈在童星時期相識，友情超過半世紀。（摘自IG）

謝玲玲（右）不捨好友巴戈病逝，會將他的愛心傳承下去。（摘自IG）

近3年沒回台灣的謝玲玲，在鏡頭前氣色紅潤、美麗如昔。（羅永銘攝）

66歲絕世名媛謝玲玲前年被爆確診新冠肺炎，港媒當時報導她病情急轉嚴重，一度進入加護病房。時隔2年多，身為台灣優質生命協會榮譽理事長的她，近日特地返台將出席18日的「2022愛不止息慈善晚會」，並首次獨家接受媒體訪問。

謝玲玲鏡頭前氣色紅潤、美麗如昔，她除了分享疫情期間的心境變化，也澄清：「沒有病危、沒有進加護病房，也沒有插管。」她提及2年多前確診，當時大家不了解新冠肺炎病毒，又沒疫苗可施打，全球陷入恐慌，但她覺得自己很幸運，「那時確診都要去醫院隔離，感謝醫生、護士給我很好的照顧。」

她透露一開始無症狀，因為周圍朋友確診才去檢驗，直到第6天出現咳嗽症狀，「其實我最嚴重就是咳嗽，不大能講話，有3天無法跟外界聯絡，所以港媒就有很多猜測。」

在醫院隔離期間，她的小孩們送她iPad，二女兒和2個外孫每天跟她視訊，有空閒就做運動、看劇，笑說時間過很快。當時因確診瘦2公斤，女醫生看她太瘦，最後1周安排營養師幫她調養，所以在醫院待20幾天才出院，

她體悟到珍惜當下，這次返台除了見家人，也與葛蕾、鄧美芳等好友敘舊，直說：「要開心過好每一天。」她生這場病也才知道心裡多恐懼，「我一定要回台告訴大家，關心獨居弱勢長者身體狀況與需求的重要性。」

謝玲玲此次聽聞協會長期關心一位獨居長者確診住院，因為沒有家人，所用的盥洗用品只能由協會社工來送，但需依規定1周後出院返家，隔3日被送餐的居服員發現在租屋處過世，令她非常心疼，希望透過自己微薄之力號召大家一起行善。

巴戈今年2月因胰臟癌病逝，謝玲玲與他在童星時期相識，友情超過半世紀，加上他倆跟紀寶如都是童星出身，參與台灣優質生命協會公益活動，讓她有種把愛傳承的使命感。「這次我一定要回來，巴大哥創立台灣優質生命協會，把愛傳承下去，這是他的心願，我對他有無限的懷念，每次協會活動他都在，這次回來覺得好像少了什麼。」

謝玲玲8歲憑《婉君表妹》出道走紅，曾獲頒2屆金馬獎最佳童星獎，與甄珍、湯蘭花、二秦二林拍過電影，在中視也演過《一縷相思情》、《雨夜花》等戲。會有復出打算？她堅決地說：「一定不會。」雖有人積極游說，但她為了照顧孩子皆婉拒。

當年23歲即為愛息影，人生重來一回，她說還是會做同樣的選擇走進家庭。她自認當年個性內向、被動，不適合這圈子，加上媽媽覺得女兒不一定要拍戲，她決定嫁到香港，爸媽也尊重。

人生路上雖經歷失婚，她始終保持樂觀、正能量態度，「我會想到我擁有的，不會去想我失去的，反正不屬於我的就不是我的。」會想找個伴？她說兒女很支持，不過她覺得順其自然。

謝玲玲的5個子女已長大成人，她也升格做外婆，不過她保養得宜，「謝謝爸爸、媽媽給的基因。」她幾10年來維持1周5天運動習慣，皮拉提斯做了1、20年，每個星期2次，自豪天生柔軟度好，瑜伽只練1年、各種高難度動作都輕易上手，經常在IG曬照與粉絲交流。

而她熱愛美食，口味也偏重，唯獨不喜歡喝湯、飲料以及吃水果，「我的兒女、朋友都知道一定要叫甜品給我吃，而且我最愛吃麵包，還喜歡吃牛排。」所以她每天早上起床一定量體重，嚴格替身材把關。