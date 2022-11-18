九合一選舉倒數1周，但目前確診者仍須隔離5天，中央流行疫情指揮中心今天表示，根據目前國內疫情趨勢，預估投票當天（26）將有5到7萬人受影響而無法投票；但民眾如快篩陽性、尚未接受醫師診斷確診，恐怕難以約束，僅能強力建議不要外出投票。

中選會表示，民眾前往投票時如有發燒等疑似症狀，將依照防疫動線引導到防疫專用區投票。此舉是否會有標籤化疑慮？指揮中心指揮官王必勝表示，這可以說是綠色通道，主要目的是讓這些人盡快完成投票，也不影響其他人；有發燒等症狀不一定是新冠肺炎，也可能是感冒、流感或其他呼吸道疾病，應不會有標籤化問題。

現行確診者須隔離5天，也就是投票日前5天確診者，將無法外出投票。指揮中心估算11月21日到26日確診趨勢，並扣除20歲以下民眾，估計將有5到7萬人受影響。

如有民眾有症狀且快篩陽性，但尚未經過醫師診斷，是否仍可外出投票？王必勝坦言，由於沒有完成確診流程，很難約束，但強力希望、建議不要去投票，以免把疾病傳染給別人。