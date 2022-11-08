潘君侖（左起）、苗可麗、張文綺、洪榮宏結伴出遊。（MyVideo提供）

潘君侖（前）自封「多功能旅伴」，與前輩洪榮宏相處融洽。（MyVideo提供）

張文綺（左起）、苗可麗、潘君侖、洪榮宏團隊默契超好。（MyVideo提供）

實境綜藝《花甲少年趣旅行》第二季最新旅程由洪榮宏、苗可麗、潘君侖、張文綺組成花甲／少年組合；苗可麗、潘君侖近日接受專訪，都自認是「非常棒的旅伴」，苗可麗表示此趟團隊默契配合極佳，沒有發生意見不合的狀況，但是其中一次洪榮宏氣到脫隊，讓她相當緊張，她透露當天是她安排行程，在百年菜市場採買，分組走到一半時，洪榮宏表示需要休息一下，所以由苗可麗完成後續所需，她當下半信半疑、毫不緊張地走完全程，以為洪榮宏只是開玩笑，碰到和洪榮宏同組的張文綺發出求救的眼神，「我還當她在演戲，因為節目一般來說都會有一些安排，但我沒想到實境就是實境，它是真實的發生」。

苗可麗表示自己是個非常好配合的旅伴，負責在旁邊提醒、觀察、適時加油；潘君侖則說自己很容易和別人相處，即使是和不熟的出去也不會擔心，他也稱自己是「多功能旅伴」，包含粗重工作、煮飯、打點露營、開車等都能勝任，也會主動照顧旅伴。

苗可麗稱讚潘君侖，「一開始就覺得他滿好相處的，後來還發現他很貼心、有禮貌又孝順，什麼苦差事都是他和文綺負責，跟他們出門旅遊，我只負責享受就好，太幸福了！」另外，這次與心目中的偶像金曲歌王洪榮宏結伴旅遊，苗可麗直呼「夢幻般的不真實」，她說：「洪哥就是神級般的偶像，竟然能跟他一起生活5天，一起吃、一起玩、一起住，還能聽洪哥分享他的人生，一起重返他小時候的居住地和學校，感覺像一同參與了以前遙不可及偶像的生活，真的好不真實，卻又好興奮、好感動。」

潘君侖則是從這趟旅程中看到每個人獨特的個性，「像是洪哥，他的生活方式都是慢慢的生活、說話和感受，覺得他很優雅。」潘君侖接著大讚苗可麗有條理，「很清楚什麼時候該做什麼事，在她旁邊很有安全感。」潘君侖眼中的張文綺則是很勇敢，「勇於表達自己內心想法和情緒，不舒服的事情也會勇敢拿出討論。」兩人因此有說不完的話，他也大讚對方，「現在的她很有女人味，狀態是最好的！」

談到此次參加節目的收穫，潘君侖表示沒想到可以在這趟旅程中交到年紀比較大的好朋友，現在有共同群組，會分享彼此工作和生活，還稱呼節目中兩個前輩為「洪爸」和「可麗媽」，他表示兩位前輩分別都追求完美、工作忙碌，希望他們可以多找時間去放鬆心情、給自己一點空間，「還有很期待可以趕快看到洪爸的演唱會！」實境綜藝《花甲少年趣旅行》於每周六晚上10點MyVideo網路獨家播出。