台南社區大學與中西區公所首度合作開發製作街區實境遊戲，22日在兌悅門辦理「府城×聖獸×遺忘之歌」實境遊戲發表會。（李俊淇攝）

家長向現場人員尋問實境遊戲該怎麼玩。（李俊淇攝）

實境遊境以台南四聯境為主題，現場工作人員也帶民眾進行實地操作。（李俊淇攝）

台南社區大學與中西區公所首度合作開發製作街區實境遊戲，22日在兌悅門辦理「府城×聖獸×遺忘之歌」實境遊戲發表會，遊戲以台南四聯境為主題，共設計9道關卡，不少家長帶著小朋友到場搶鮮體驗，配合故事劇情與解謎，在遊戲中認識台南巷弄文化之美。

區長汪慶龍表示，這是中西區公所首度嘗試以在地特色，開發老少咸宜的實境遊戲。遊戲自4月起辦理遊戲培力工作坊，歷時半年，以台南四聯境為主題並結合在地音樂，將廟宇的裝飾工藝化為解謎關卡，由玩家扮演尋母的主角許牧尋，拿著手機和地圖，遊走四聯境街區，解開「聖獸」之謎，拼湊出「遺忘之歌」，全程約1個小時可完成。

台南社區大學主任林冠州表示，社大在此設置教育據點，長久觀注下發現台南最需要保存的是在這邊生活的人，他們有著精采的故事，雖然培養了許多在地導覽人員講解故事，但也發覺小朋友的注意容易渙散、無法集中，所以設計這款實境遊境遊戲。林笑稱：「能讓小朋友光明正大低頭玩手機也是這款遊戲最大貢獻」。

區公所表示，這是一款連結在地元素、創新發想的實境遊戲，打破真人導覽的走讀限制，隨時可玩且不限日期，期待年輕玩家透過時下流行的實境解謎，藉由穿梭街區的遊戲體驗，在精心設計的各種解謎線索中學習，建立屬於自己的在地記憶。

公所也提醒，「府城×聖獸×遺忘之歌」實境解謎遊戲地圖數量有限，領完為止。玩家也可至中西區公所網站自行下載、列印，免費探索體驗在地四聯境的故事。