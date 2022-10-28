阿伯終於出現了！「寶可夢阿伯」陳三元熱愛玩手機遊戲「精靈寶可夢」，甚至因此接到手機品牌的活動代言，讓人遺憾的是，陳三元半年前傳出中風消息，已經鮮少在街上抓寶。不過日前有網友驚奇發現，陳三元悄悄出現在台北某公園，而腳踏車上的手機數量更是一大亮點，讓許多人感動直呼「東山再起」。

73歲的「寶可夢阿伯」陳三元因熱愛玩手遊《Pokémon GO》聞名海內外，腳踏車上「孔雀開屏」貌的70多支手機是他的招牌特徵，不過今年年初驚傳陳三元中風的消息，一度無法正常說話、行走，所幸經過治療身體逐漸康復，陳妻表示，阿伯抓寶成癡，常常玩到半夜未歸，甚至凌晨就出門抓寶。

寶可夢阿伯陳三元熱愛捉寶，曾擁有高達70多支手機，全用來玩手遊。(圖／截自臉書 爆廢公社)

身體狀況大不如前的陳三元後來鮮少上街，不過近日又有網友捕獲他抓寶的英姿，一名網友在臉書社團《爆系公社寶可夢討論區》貼出照片，他在26日晚間騎著腳踏車出現在台北某公園，帶著15支手機快樂抓寶，讓原PO驚呼：「寶可夢阿伯出現了！」

貼文底下有不少網友發現，陳三元腳踏車上的手機數量明顯減少，但多數人認為是好事一樁，紛紛留言，「阿北身體健康第一，少玩幾隻也比較安全 」、「這樣才安全啊，老伯伯這樣子很不容易了」、「恭喜阿北身體好轉，東山再起」、「這樣安全多了」、「手機數量變少了^^」、「還好病情穩定了」、「希望他能一直玩下去」。