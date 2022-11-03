台北市大安文山區無黨籍市議員候選人曾獻瑩表示，總部的設計團隊將實體競選總部轉成虛擬空間，之後會將服務處所有的課程、服務資訊整合在上面。（曾獻瑩提供／張芷瑜台北傳真）

打造競選總部新文化，台北市大安文山區無黨籍市議員候選人曾獻瑩3日推出3D沉浸式虛擬競選總部「認識 真‧獻瑩」。曾獻瑩表示，總部的設計團隊將實體競選總部轉成虛擬空間，並融入「尋找曾獻瑩」的遊戲方式，之後則會將服務處所有的課程、服務資訊整合在上面。

曾獻瑩指出，傳統競選總部花大錢租大馬路邊，一般民眾不會前往，也可能會封街造勢而擾民不環保，期盼可以打造競選總部新文化：科技、環保、親民、不封街、不擾民，透過虛擬3D實境、隨時可連線、虛實整合提供服務。

曾獻瑩表示，虛擬競選總部主要是由幾個科技業友人規畫成立，希望帶給台北市民一個不打烊的服務處，所有服務資源都可以在這裡找到，也歡迎市民上線隨時來服務處坐坐，在虛擬實境的網路空間中，交流意見、表達訴求。

曾獻瑩也說，虛擬競選總部採用360度攝影技術，融入「尋找曾獻瑩」的遊戲方式，在空間中設計9組劇情故事，也有二十幾個有趣的候選人情境說明，民眾可從網站、手機、平板輸入網址／ 從QR Code打開網址進入虛擬總部，在虛擬空間中走動到特定地點時，會看到曾獻瑩和民眾互動的過程。

曾獻瑩強調，大安文山許多選民在疫情時代不方便到達服務處，透過網路虛擬空間，讓所有的市民都可以一個點擊，就可以進入到服務處，之後服務處所有的課程、服務資訊也都會整合在這上面，並可線上報名。

曾獻瑩表示，虛擬競選總部也可以「數位雙生」，針對不同族群打造不同的競選總部，比如他就打造了兩個虛擬競選總部，一個給一般大眾，一個給平常在教會聚會的基督徒弟兄姊妹，若針對客家族群，也可以有一個客家特色的虛擬競選總部。