苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部8日指出，民進黨候選人徐定禎日前和聯電集團創辦人曹興誠的對談，不但直接鼓吹台獨，還要蓋最大的黑熊學院，要苗栗加入戰爭，若徐要鼓吹台獨，請徐定禎馬上退選。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮指出，民進黨每次到了選舉，就拿出「抗中保台」，想要藉由中國大陸恐嚇台灣人民，並從中獲取選舉利益，沒想到徐定禎加入民進黨短短不到幾年時間，就學到這種威逼人民的選舉伎倆，更附和曹興誠的說法「台灣獨立絕非壞事」，要在苗栗成立台灣最大的黑熊學院。

徐廷琮說，中華民國就是一個主權獨立的國家，這是不容抹滅的事實，如果徐定禎要鼓吹台獨，請徐定禎馬上退選，苗栗鄉親要選的人是，中華民國的苗栗縣縣長。徐定禎每次選完就消聲匿跡，這一次又出來參選，不但直接鼓吹台獨，還要蓋最大的黑熊學院，要苗栗加入戰爭，令人感到不可思議，鍾東錦競選總部執行長強調，苗栗不需要戰爭、苗栗堅決守護和平現況。

徐廷琮指出，徐定禎透過曹興誠來恐嚇苗栗鄉親說台灣現在是和戰存亡的危機，試問台灣如今面臨戰爭的邊緣，是誰造成的？罪魁禍首不就是民進黨，更不用說，民進黨防疫政策失當、為了護航高端，阻擋郭台銘董事長和慈濟購買疫苗，間接導致1萬多人重症身亡，如今證實高端無法獲得國際認證，打了等於白打，浪費納稅人40多億元，其中還有6億多元價差，不知去向，這就是民進黨執政的後果。

徐廷琮說，他對徐定禎為了選舉，背棄親友、六親不認、危害苗栗、背叛國家的行為深深不以為然，並提出5大疑問，請問徐定禎認不認同中華民國是一個主權獨立的國家？認為陳時中3＋11的會議記錄封存30年合理嗎？會要苗栗鄉親打高端疫苗嗎？支持民進黨恢復徵兵制嗎？要把苗栗帶往戰爭還是和平？