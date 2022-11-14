無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦今（14）日在臉書披露，今天公布了兩份最新民調，艾普羅的民調鍾東錦的支持度來到24.3%、而民進黨的徐定禎為19.1%。另一份由年代所做的民調，則是鍾東錦獲得23.1％、徐定禎也來到22.6％，「我們與民進黨執政的距離，只剩下驚險的0.5％」！

鍾東錦強調，這0.5％背後的意義，就是蔡英文意志的延伸，民進黨意志的延伸，也是放任綠營持續掏空台灣的惡夢的延伸。

鍾東錦直言，「這六年來你過的好嗎？」如果過得並不好，那麼在徐定禎跨越了這0.5％之後，捍衛台灣的最後一道防線，苗栗就正式瓦解，走入歷史，將會迎來下一個綠色恐怖10年。

鍾東錦呼籲，「我還站在苗栗民主的最後一道防線上，藍營夥伴們，在野夥伴們，讓我們凝聚力量，築成一道反對民進黨染指苗栗的高牆」。 不能再猶豫了，集中選票，一起打贏苗栗這一仗，「苗栗願景，前程似錦！」