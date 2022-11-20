民進黨苗栗縣長候選人徐定禎日前赴國立聯合大學參加座談會時，竟嗆學生「不要再亂了」、「你可以去中國住住看」，相關言論引起網友討論，不料他18日又在苗栗縣長政見發表會稱「如果真的執政黨是那麼糟糕的話，還有今天的這場選舉嗎」，讓國民黨台北市議員王鴻薇氣炸，怒轟「需不需要台灣人跪下來感恩讚嘆一下黨？」

王鴻薇昨（19）日在臉書表示，日前在大學生座談會講出爭議言論的徐定禎，雖然在政見發表會上向學生道歉，但馬上又說出驚人言論，稱「如果真的執政黨是那麼糟糕的話，還有今天的這場選舉嗎？還有今天現在的政見辯論嗎」，讓她忍不住說「第一次知道原來人民可以投票，是要感謝執政黨沒有沒收」。

「民進黨需不需要台灣人跪下來感恩讚嘆一下黨？」王鴻薇認為，徐定禎這種要民眾感恩民進黨、讚嘆民進黨的發言，其實就是民進黨傲慢的縮影，但台灣的民主進程是社會各界共同努力，不是任何一個政黨的賞賜，台灣人民不可能放任任何一個執政黨沒收選舉、沒收政見發表。

王鴻薇強調，民主不是民進黨的專利，投票也不是恩賜而是權利，爛的就下架、好的就上台，「如果想用情緒勒索來選舉，去大學生面前給年輕人笑話，去政見發表會自曝其短，這是什麼時代的思維？有這種候選人，民進黨的臉都要被徐定禎丟光了」。