苗栗縣長候選人鍾東錦26日上午在頭份市蟠桃國小投票，由於里民數相當多，鍾東錦排了50分鐘才完成投票。（謝明俊攝）

苗栗縣長候選人鍾東錦26日上午在頭份市蟠桃國小投票，受里民要求一起合照。（謝明俊攝）

苗栗縣長候選人鍾東錦26日上午在頭份市蟠桃國小投票。（謝明俊攝）

苗栗縣長候選人鍾東錦26日上午在頭份市蟠桃國小完成投票。（謝明俊攝）

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎26日上午在后庄活動中心完成投票。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

9合1地方公職選舉26日上午8時正式開始，苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣長候選人鍾東錦及徐定禎都在上午完成投票，徐耀昌完成縣長任內最後一次投票，心情頗為複雜，希望所有候選人結束後不要有仇恨。鍾東錦則在蟠桃國小投票，由於居住的中興里人口相當多，鍾東錦排了50分鐘才完成投票，投票後要回南庄老家祭拜祖先父母，和家人聚聚。徐定禎則由妻子楊士儀、女兒里唯及兒子陪同，一起到后庄活動中心完成投票，前一天睡得很好，他說平常心就好。

苗栗縣長徐耀昌26日上午8點半就抵達戶籍所在地的忠孝里活動中心投票，徐耀昌投完票接受媒體訪間時表示，這是他縣長任內最後一次投票，心情蠻複雜的，再一個月他就卸任榮退了，告老還鄉，看到這幾個月候選人都卯足全力，希望候選人激情之後，還是要回到原點，用冷靜的態度去做好未來不管是當選或是落選心態上的調整，不要有仇恨，不要有妄自菲薄，大家都是要為民服務，心裡起起伏伏，希望從新縣長以降至鄉鎮市長、村里長都能團結在一起打造幸福的苗栗，希望所有候選人都能以平常心來看待選舉結果，好好為自己所承諾的政見落實。

鍾東錦則在9點到達設在蟠桃國小的投開票所，他坦承前一晚睡得不是很好，不過自己已經努力過了，就把最後結果交給老天爺了，投完票後，他依照過去慣例，會先回南庄老家，祭拜祖先及父母，向祖先父母報告他完成這次選舉了，並探視胞妹，姐姐也會回家做飯，中午和姐妹一起吃飯聚聚閒聊，餐畢下午再回到競選總部等候結果。

徐定禎的則在后庄里活動中心投票，一早就由妻子楊士儀、女兒里唯及兒子，一家4口一同散步前往投票，后庄里活動中心投票所，一早就有許多里民排隊投票，徐定禎一家4口排了近40分鐘才完成投票。徐定禎說昨天睡得很好，一早5點就起床了，又睡了回籠覺，到7點半才再起床，他呼籲大家踴躍投下公投票。