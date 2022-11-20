郭信良秀出他繫的民進黨領帶說，「看我帶的這條領帶，也知道我支持誰。」(摘自微微笑廣播節目直播)

無黨籍台南市議長郭信良今天接受前總統陳水扁電台節目訪問，近來郭與綠營的茶壺風暴受到關注，阿扁單刀直入問郭信良「市長你是支黃偉哲還是支持謝龍介？」郭信良指著身上領帶，「看這條領帶，也知道我支持誰」，陳水扁追問，「所以你支持黃偉哲嗎？」郭信良笑回「這還需要多講？」

郭信良說，他身上繫的是民進黨的領帶，總共有3條，一直到現在，他都還繫這條領帶，「我挺民進黨的是用做的，不是用說的。」陳水扁以「心還在」形容，同時也對近期台南綠營茶壺風暴有感而發，他說，台南「青到出汁」，民進黨歷來選舉得票率最高都在台南，台南也有民主聖地封號，他說，民主聖地是有很多前人的努力，前人種樹、後人要珍惜，不要分裂，團結才有力量。

郭信良上月底因出席國民黨台南市長候選人謝龍介競選總部成立，喊出「你一票我一票，牽成謝龍介」，引發綠營不滿。他今天重申，同事之間，「我和誰站在一起，舉誰的手，這很正確；支持誰當選，這很正確，說得清清楚楚，誰牽誰的手來支持當選，這都很清楚。」接著補充說，「就看我現在帶的這條領帶，你也知道我支持誰。」

郭信良提到，蔡英文總統曾交代他一定要輔佐黃偉哲，因為黃偉哲做得好，代表民進黨在台南執政受到肯定。他說，以往的台南議會，藍綠互不聞問，他費心居間協調，讓黃偉哲執政無後之憂，結果一面臨選舉，就立刻被民進黨切割，很殘忍，阿扁聽完這一席話，稱許他「無黨的議長，比民進黨還民進黨、更顧市長」。