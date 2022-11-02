被稱為「德東飆車王」的簡姓男子，今年3月在士東路撞死65歲婦人，撞傷2名高中生，士林地院2日開庭審理，雙方先進行調解，簡男交由保險公司處理，與傷者、死者家屬沒有共識。法官諭知全案移審理庭，死者的朱姓女兒淚眼表示「母親的手機沒有網路，不可能過馬路滑手機，聽到簡男為了卸責，竟然胡亂指控，一定要替母親討回公道。」

簡男審理期間均認罪，坦承駕車過失致死、過失致傷害，辯稱不是沒有禮讓行人，而是沒有看到行人。還指控女高中生沒注意來車，婦人過馬路滑手機，傷者、死者也有責任，和解金額交給保險公司理賠，經過30分鐘調解，雙方沒有共識，法官諭知全案移審理庭。

死者的朱姓女兒表示，簡男調解時並沒有道歉，針對傷者賠償金額，家屬說已經花了60萬，但只願賠償50萬，雙方沒有共識，而她失去家中唯一的親人，聽到簡男說母親過馬路滑手機，她不禁悲從中來，怒斥母親手機沒有網路，不可能滑手機，警消到場急救，從手機找到電話號碼，打電話通知她噩耗。

朱女淚眼痛批簡男，只會在法官面前認錯，說對不起，但面對家屬卻不講話，只會說「談談看」，卻沒有看到任何誠意，她之後每一次都會出庭，要替過世的母親討回公道。