宏碁(2353)旗下宏碁遊戲(6908)首度跨足海外，其菲律賓子公司（Acer Global Merchandise Philippines）自今年11月1日起獲得新加坡索尼互動娛樂（Sony Interactive Entertainment Singapore）授權為菲律賓地區獨家代理商，代理銷售產品包含PlayStation 5主機、PlayStation 4主機、PlayStation配件及該公司實體版遊戲軟體。宏碁遊戲盼能透過此次合作優化銷售模式，專注管理產品通路及市場。

宏碁遊戲總經理徐挺洋表示：「我們非常高興能與新加坡索尼互動娛樂合作，將PlayStation及其周邊產品帶給菲律賓廣大的玩家。宏碁遊戲期待能繼續為更多市場提供前所未有的遊戲生態體驗，近期之現金增資更能充實營運資金以因應海外業務拓展之所需。」

索尼互動娛樂為全球互動與數位娛樂領域的領導者，旗下包含PlayStationR品牌產品與服務。宏碁遊戲已於2020年7月在取得台灣索尼互動娛樂產品之銷售代理權，為遊戲主機、PC及手機等跨平台遊戲玩家提供服務。