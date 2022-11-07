佳世達(2352)今舉行法說會，董事長陳其宏表示，第四季受到資訊產品終端需求影響，恐呈季減和年減，呈「旺季更不旺」；展望明年，目前看來H1都還肯定不會好，希望第三季起能逐步回升。目前俄烏戰爭、能源危機對歐洲市場的影響仍相常大，尤其能源價格高漲，使歐洲民眾的可支配所得明顯縮水。至於庫存，佳世達目前仍有50~60天左右，雖然沒有很不好，但還是不滿意，現在大家都在比清庫存的速度。

陳其宏表示，第四季高附加價值的營收占比可望達到50%，實現公司願景。佳世達提高高附加價值營收比，使公司2017年以來，每年都維持營運獲利。佳世達會持續擴大高附加價值的營收比，如醫療事業群；今年第二季和第三季醫療事業群都有高雙數的年成長。

此外，佳世達也積極布局越南，佳世達總經理黃漢表示，在越南廠方面，「大陸+1方案」一定會執行，佳世達大艦隊之一的明泰(3380)已經先行向越南移動。佳世達初期考慮將把三分之一產能移到越南，產品主要出口到東南亞、歐洲、美國市場。

在顯示器方面，雖然今年受到市場需求衝擊，但目前佳世達的顯示器年出貨量已經超過2000萬台，而且持續朝高單價產品。

陳其宏今天也預告，將在明年首季的法說，向市場說明，高附加價值事業從營收過半到獲利過半的新願景時間。