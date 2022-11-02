搶攻年底採購旺季，遠傳電信看好許多消費者會趁著年底換新手機、採購新的3C家電，特別祭出話題十足的「大」回饋，消費者買小就送「大」，手機、3C家電同步換新。本月於遠傳入手指定機款，月付999元起享手機0元起，電視等多款熱門3C家電0元帶走。

遠傳電信表示，不僅如此，除限量小米65吋連網智慧電視外，時下最夯的行動投影機、掃拖機器人、Nintendo Switch OLED主機等，多種商品組合滿足不同族群的換新需求。再享指定手機加碼折2000元、舊機換新機享額外折扣，還有遠傳friDay音樂、遠傳friDay影音等多項加值服務免費體驗，另外，購買空機也享手機及加購3C家電雙重折價優惠。

遠傳電信表示，為了滿足消費者年底換新機的需求，特別將回饋放「大」了，各大品牌5G手機搭配指定方案0元起，再送熱門3C家電，包括：例如「舒適家居系列」即針對計畫年底換新家電消費者，月付999起綁約36/48個月，5G手機0元起，再享智慧家電免費帶走，包括限量小米65吋大尺寸連網智慧顯示器、小米/LG熱門43吋連網智慧顯示器、人氣小米掃拖機器人2等；另以搭配5G手機紅米10(4+128)為例，月付999 綁約48個月，享手機0元，並帶走限量小米65吋大電視，買手機小送大總價值近2.8萬元。

至於喜歡走到哪玩到哪的享樂族群，遠傳買小送大準備時下最IN的享樂配備，蜂米Dice真無線智慧投影機內建安卓系統，連網即投化身行動智慧電視，走到哪看到哪，在外露營或室內使用皆適宜，簡單享受大螢幕的樂趣；搭配MOTO edge30 Pro，月付1399元綁約48個月手機0元，免費帶走智慧投影機，總價值近3.8萬元。另外也有高人氣的Nintendo Switch 7吋OLED版，搭配三星A33(6+128) ，只要月付999綁約48個月，手機+Switch一起0元帶走。

對職場新鮮人來說，不可或缺的高效手機+平板電腦組合，以三星高效能手機A53為例，月付1399元綁約48個月，手機0元再送三星最新10吋平板Tab S6 Lite+SPen組合，即完成高效手機+最新筆記/娛樂雙用平板的職場配備，另如三星手機A33搭配三星平板Tab A7 Lite等，月付999元綁約48個月，手機+平板一起0元帶走。

除了買小送大回饋方案外，月底前申辦遠傳心5G 999以上資費方案，指定手機加碼現折2000元。此外，遠傳也推出「舊機交給我，新機你帶走」的加碼優惠活動，不限遠傳用戶，只要攜帶可正常使用之舊手機至全台遠傳門市，利用「遠傳舊換新APP」進行檢測估價，五分鐘內即可估算出舊手機回收金額，可直接換購新手機、平板、3C家電與配件等，12月31日前最高可折新機價3萬元，針對換購指定手機，折價限時加碼再多4000元。此外針對申辦買小送大方案，遠傳加碼贈friDay音樂2個月免費體驗、指定手機享friDay影音最多3個月0元暢看獨家韓劇、同步跟播日劇及熱門好萊塢電影，多重加碼讓年終回饋再放大。

搭配MOTO edge30 Pro月付1399元綁約48個月手機0元，免費帶走智慧投影機，總價值近3.8萬元。（遠傳提供）

入手三星高效能手機A53月付1399元綁約48個月，手機0元再送三星最新10吋平板Tab S6 Lite+SPen組合。（遠傳提供）