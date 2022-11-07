國境解封民航局預估2025年機場運量可以恢復到疫情前8成，由於轉機客一般占約1成，而目前我國機場並未向轉機客收機場服務費，桃園機場公司董事長林國顯表示，過境旅客仍會使用機場設施，預計將研議向轉機客收機場服務費，目前正在研議辦法，3個月內出爐，不會超過500元。

立法院交通委員會今（7）日審查民航局及桃機公司預算，立委劉世芳詢問，國境解封，但目前仍有俄烏戰爭，疫情也仍有不確定性，另外陸客也還未能來台，2025年入境旅客量可以恢復多少？機場清潔費、消毒費成本增加，而轉機客也會使用到公共設施，會用到廁所和在機場飲食，是否未來要考慮向轉機客收機場服務費？

林國顯表示，2019年疫情前的旅客量是4869萬人，今年機場運量還不到疫情前1成，順利的話預計2025年機場運量可以恢復到疫情前8成，約3900萬人。若再加上華航、長榮航空的積極新航點布局，明年轉機客約可恢復到8成。桃機會積極研議轉機客收機場服務費，至於收取多少，考慮以向出境旅客收取的500元機場服務費為基準，應該不會高於此數，預計相關辦法3個月內出爐。