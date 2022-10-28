桃園大廟景福宮將於29日舉辦「2022文化季－開漳聖王遶境踩街遊行」活動，為桃園大廟景福宮開漳聖王1745年首次祈福遶境，桃園市桃園警分局為維護遶境踩街活動周邊道路交通秩序，將加強疏導車流及取締、拖吊違規停車外，在活動期間有交通疏導管制措施，另視現場交通狀況機動調整管制時間及範圍。

警方表示，遶境活動於29日9時至19時在桃園市桃園區中正路、南平路、寶慶路、同德五街、同德六街、新埔六街、同德二街、博愛路、民權路及中華路辦理，預估將湧入大量人、車潮，為避免造成現場交通壅塞，警方將於當日8時至20時於遶境路段實施彈性管制，相關疏導管制地點為：（一）、約9時中正路大廟景福宮出發。（二）、約10時寶慶路鎮海宮拜廟。（三）、約12時同德六街中悅大樓人行道用餐休息。（四）、約13時30分同德五街與藝文一街旁紅壇集結。（五）、約14時同德五街與藝文一街旁紅壇前踩街表演。（六）、約15時30分同德六街與藝文一街結合桃園萬聖城活動踩街表演。（七）、約17時30分民權路文昌公園前用餐休息。（八）、約18時中正路景福宮前踩街表演。

警方又說，下午遶境及踩街活動進入高潮，14時起於同德五街紅壇踩街正式出發，有16組團體接力熱舞表演，並有50輛哈雷大型重機車前導，桃園鈞天社北管、神降及鑼鼓陣沿中正路一路演出返回景福宮，為維護活動進行順利，警方將間歇式進行交通管制，請用路人提前改道及配合交通管制，管制區內住戶請出示證件後放行，但行駛管制區仍需注意禮讓參展民眾。

警方表示，於活動期間將派員警、義交及巡守隊執行交通疏導管制；提醒民眾，因遶境行經桃園區重要路線，勢必造成交通衝擊，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，呼籲民眾儘量搭乘大眾運輸交通工具前往，並遵守各路口執勤員警及義交指揮、疏導，嚴禁違規停車，共同維護交通安全與順暢。