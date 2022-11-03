台積電1奈米傳要在桃園龍潭設廠，國民黨桃園市長候選人張善政說這是很久以後的事，行政院長蘇貞昌今天上午安排行程將赴龍潭科學園區視察，對此，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬說，鄭文燦市長的桃園隊市政府在事前做了很好的規劃和布局，蘇貞昌院長來到桃園，也希望說如果護國群山有意願，桃園會做最大、最全力、最有效率的配合。

鄭運鵬也批評，張善政可能不了解桃園的產業環境，也可能是見不得桃園有進步，但是對民進黨而言要把不可能化成可能，要用愚公移山的精神來把桃園建設好，把最好的產業和先進的產業，以及年輕人最有機會的產業引進桃園。

他說，希望張善政可以看到桃園的進步，大家用政策來溝通勉勵，如果他覺得桃園在市政上的發展都是不可能的事情，或是還沒有時間表，但是對桃園來說每一項都有進步，每一項也都有成果，他希望廠商看的見，也信任鄭文燦市長8年努力建設是個有效率的政府，也希望這樣的好成績、這樣可以信任的團隊，可以繼續延續桃園未來的黃金8年。