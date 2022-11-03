九合一選舉倒數不到1個月，六都選情備受矚目，今日有媒體公布了最新的桃園市長候選人民調，調查結果顯示，國民黨張善政支持度43.6％、民進黨鄭運鵬支持度33.6％，無黨籍鄭寶清支持度5.7％、民眾黨賴香伶支持度3.8％。張善政除支持度保持領先，看好度也居冠，有45.7％的桃園市民看好他當選桃園市長。

根據《ETtoday民調雲》今（3）日公布於10月28日至31日，針對20歲以上桃園市民進行的「桃園市長選情調查」，回收有效樣本數1100份，抽樣誤差在95％的信心水準、正負2.95%下，候選人當選看好度方面，有45.7％的桃園市民看好張善政當選桃園市長，有33.6％的桃園市民看好鄭運鵬當選，有3.3％的桃園市民看好鄭寶清當選，有2.9％的桃園市民看好賴香伶。

該份民調也指出，在「候選人喜惡度」方面，桃園市民對張善政的喜好度為38.7％、討厭度20.5％；對鄭運鵬的喜好度為32.0％、討厭度為30.4％；而對鄭寶清的喜好度為18.2％、討厭度為19.1％；至於對賴香伶的喜好度為14.1％、討厭度則為10.8％。該份民調的數據顯示，在這四人之中，以張善政最受桃園市民喜愛，賴香伶最不讓桃園市民覺得討厭。