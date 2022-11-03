距離年底投票還有23天，桃園市長選戰由國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清4人競爭寶座。根據《菱傳媒》最新桃園市長候選人支持度網路調查，張善政以46.35%領先，其次為鄭運鵬的41.3%、賴香伶3.99%、無黨籍的鄭寶清為3.52%。對此，前立委郭正亮2日就表示，「現在只剩下20幾天了，藍綠兩黨都在歸隊」。

根據《菱傳媒》2日的報導指出，最新民調顯示，張善政和鄭運鵬陣營進入短兵相接階段，支持度都衝高，但差距也略拉大。另外，相較於上一次調查，賴香伶和鄭寶清在各選區都出現支持度下滑的情況，而張善政則是有明顯成長。

郭正亮2日在網路節目《國民大會》中指出，現在這樣張善政和鄭運鵬民調都往上飆的現象，「只剩下20幾天了，這個就是兩黨就都在歸隊，桃園這樣、新竹這樣、台北也是這樣」，郭正亮更分析，有周刊不斷去打張善政，指出張善政擔任涉嫌販賣假藥的經濟黨顧問，並且爆的料也不是很明確，這讓郭坦言「所以這已經是拿到一點點資料就給他打下去了，張善政要去告周刊也很難成立，可能講的不精準，但因為他爆出這件事，候選人就拿出來打了，事實上就是這樣」。

上述民調由《菱傳媒》委託，台大政治系張佑宗教授問卷設計、皮爾森數據負責執行。針對桃園市年滿20歲以上之網路人口，調查時間為10月25日至29日，有效樣本為2416份。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負1.99%以內。