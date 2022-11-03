大陸實施嚴格清零政策，為了配合上海當地防疫規劃，長榮航12月取消桃園往返浦東、松山往返浦東、高雄往返浦東的每日班機，僅保留桃園往返浦東12月的每周四共計五個班次，12/1、12/8、12/15、12/22及12/29等。

上海市衛健委通報，10月22日至31日這十天內，每日都有來自台灣的無症狀感染者，累計感染者共25人，因大陸嚴格實施清零政策，長榮航12月取消桃園、松山及高雄往返浦東的班機，僅保留12月桃園往返浦東的每周四共計五個班次。