為推動在地產業創新研發工作，台南市府今年投入4500萬，協助48家在地廠商投入創新研發以及助攻市政的公共服務數位化，共創造出3.9億的產值，市長黃偉哲28日前往頒獎時表示，期盼產業持續創新，再創產業新藍海。

2022台南創新研發成果展今日在贏地創新育成基地舉辦頒獎典禮，獲獎廠商分別於現場展示計畫內容及成果，並藉此增進業者交流，讓產業不斷創新，提升競爭力。

黃偉哲表示，全球經濟面臨糧食價格飆漲、氣候危機、能源市場衝擊，以及疫情後續發展等因素，產業面臨更加嚴峻的挑戰，唯有持續不斷的創新，才能讓企業永續發展，轉型並扮演產業關鍵性角色。

經發局副局長蕭富仁表示，今年創新研發部份共13家廠商獲獎，其中統欣生技研發益生菌，獲得國內、外專利；另推動市政公共服務數位化獲獎廠商共14家，其中奇美車電開發應用於公車的智慧交通安全系統，以智慧駕駛艙概念提供優良的駕駛環境，同時也保障乘客與用路人安全，未來在大型車輛也可延續開發。

經發局表示，今年共有48案研發計畫順利結案達成目標、補助金額達4500萬元，包含時尚自主、數位轉型及智駕漫遊、食藥高質、綠能科技、5G領先與新創事業，累計投入研發的經費逾1億 2000萬元，促投資金額達1億6000萬元，有效帶動產業升級轉型，形成強大的產業競爭力。