台南市Ubike 2.0版本來了！台南市長黃偉哲表示，明年3月開始，台南將陸續引進5000輛全新的Ubike，初期將設500站點，其中有500輛是具有電力輔助的2.0E版本，可以減輕長途與爬坡騎行的疲勞。

黃偉哲今(3日)在臉書粉專貼文表示，Ubike 2.0版本來了。台南共享單車將在明年進入成長高速期，初期先以500站點為目標，是以往站點的7倍。Ubike可以這麼快速普及的原因，就在於2.0的新車體實在太厲害了，把租還車功能集成在車頭內，那麼車柱就只剩磁扣鎖車的功能，所以設站的自由性提高，設站的工程量減少，讓回家的最後一哩路，又離你家更近一步。

黃偉哲指出，明年3月開始，台南將陸續引進5000輛全新的Ubike。其中有500輛是具有電力輔助的2.0E版本，可以減輕長途與爬坡騎行的疲勞，而且騎到高雄、嘉義也都可以還車了哦，讓我們一起期待新朋友的到來。