瑞典大型家具零售業龍頭IKEA（宜家家具）的新據點確定「跳過」台南落腳嘉義，讓台南成為6都唯一沒有IKEA的城市，不僅許多台南人感到不平，也成為台南市長選戰的攻防議題。國民黨市長候選人謝龍介直指問題在於「青年流失」，還質疑尋求連任的民進黨市長候選人黃偉哲不願面對問題，不配當台南市長。黃偉哲陣營反嗆說，4年來市府團隊吸引1兆8000億元投資，創造3萬個就業機會，如果投資環境不好，一向投資眼光精準的謝龍介夫婦，怎會在近4年大幅增加19筆不動產？

謝龍介團隊發言人童小芸認為，IKEA進駐嘉義，暫時跳過台南，身為台南市長的黃偉哲無法招商引資，打造適合廠商投資的環境，提升台南工作機會與生活品質，愧對市民不打緊，竟然還不思反省、檢討，為什麼業者不來台南？反而只用「拭目以待」輕鬆帶過；其實，讓黃偉哲「拭目以待」的，豈只IKEA而已。

童小芸還說，2年前台南最大的飯店「大億麗緻」熄燈，但在熄燈前不久，黃市長曾宣稱將提升台南市更好的旅遊體驗，打造一片觀光藍海，最後回應他的卻是大億麗緻的熄燈，這些不都是黃偉哲「口水治市」最好的事證？

童小芸質疑，「大億麗緻熄燈」不僅是地方的重大事件，對台南更是嚴重警訊，但黃市長可曾好好反省、檢討？可曾對市民交待？或心裡一句「拭目以待」就了事？

童小芸強調，IKEA「跳過」台南及大億麗緻熄燈是地方產經、觀光的大事，就發生在黃偉哲市長任內，不但突顯黃市長糟蹋了台南市，更證明他沒有擔任市長的能力，呼籲台南鄉親11月26日用選票下架不適任的黃偉哲。

黃偉哲團隊發言人李退之指出，4年來市府團隊創造了良好的投資環境，共吸引1兆8000億元投資，創造出3萬個就業機會，包括三井Outlet昨天還宣布將加碼投資台南。

李退之反問，如果台南市的投資環境不好，一向投資眼光精準、身價高達44筆不動產的謝龍介夫婦，如何會在近4年大幅增加19筆不動產？手筆之大、財富之鉅，堪稱縣市長候選人中的「地王」，謝龍介要賺又要嫌，恐怕社會觀感不好。

李退之認為，民眾黨新竹市長候選人高虹安正處於涉嫌貪腐風暴，之前宣稱要和民眾黨聯盟的謝龍介，此刻是要繼續與涉嫌貪腐者聯盟？還是立即切割？請謝龍介向市民說明清楚。