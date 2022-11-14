台南市府逐年針對轄內各工業區陸續辦理更新改善工程，並編列預算進行老舊工業區活化更新，迄今已投入7.88億元辦理26處工業區道路及排水改善工程，統計至2021年底，改善道路長達36.2公里、排水改善長度計27.3公里。

台南市長黃偉哲表示，台南市早期劃設工業區因公設尚未實質開發，或存有公共設施老舊問題，不僅影響既有廠商營運生產，也降低新廠商進駐意願。

台南市政府經濟發展局局長陳凱凌表示，市府逐年針對轄內各工業區陸續辦理更新改善工程，主要以既有道路、排水改善等公共設施為主，經費來源除透過府內編列預算外，更積極向中央（經濟部工業局）爭取經費補助。統計至2021年底，改善道路長達36.2公里、排水改善長度計27.3公里。

2022年度老舊工業區更新計畫編列預算計3000萬元，目前持續完成永康及佳里工業區路面改善，將陸續進行東山、安定、歸仁、新市等工業區公共設施改善。

未來亦將持續與各區公所及工業區廠協會合作，透過盤點及實地勘察確認各工業區改善需求，解決老舊工業區公共設施不佳及排水改善等問題，為廠商創造更友善的投資設廠環境，滿足產業用地需求的同時亦促進就業機會，創造企業、地方及政府三贏。(記者張雅雲/台南報導)