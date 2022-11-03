張嫌涉嫌竊取前公司程式碼、入侵資料庫手法。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

國內知名虛擬實境公司愛實境，今年6月發現張姓前技術長跳槽到其他公司後，以竊取的關鍵程式碼連結資料庫，私下重製VR產品，並對外招募客戶，愛實境初估營業、研發及業務損失金額高達4億6320萬元，遂向刑事局報案，刑事局偵查第九大隊將張男、旗下工程師等4人帶回偵辦，全案訊後，將依妨害電腦使用、著作權法、營業秘密法等罪嫌送辦。

警方調查，張嫌今年2月被另家VR公司以年薪350萬元、技術轉移費1500萬元挖角，擔任顧問及產品長，主要負責開發該公司VR虛擬技術，愛實境發現張男跳槽到新公司後，疑似將公司關鍵程式碼重製至新公司VR展間。

警方針對被告公司線上VR展間進行代碼分析，發現張男以Apikey對愛實境未公開的Firebase資料庫進行存取，並撰寫程式碼非法連結存取愛實境的Google 雲端平台，甚至私自將新公司的會員資料及相關運行物件，建置在愛實境的資料庫，愛實境這才驚覺自家資料庫遭非法入侵。

警方再進一步分析資料庫LOG紀錄，研判張嫌擔任愛實境技術長期間，私自開設後門帳號，離職後持續以後門帳號修改愛實境的Firebase資料庫，及私自連結其VR展間進行操作，藉以節省開發時程、成本。

警方蒐證後前往被告公司搜索，取得相關侵權VR展間程式碼，公司負責人否認知情及侵權，張嫌坦承使用前公司資料庫，但不覺得自己有違法，經警方告知相關法律規定，他才驚覺事態嚴重。