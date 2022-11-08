新世生技公司郭姓負責人將養殖石斑魚廢水經過濾等處理裝瓶販售，法官依違反《食品健康管理法》判5月，得易科罰金。（資料照片）

中市新世生技公司老闆郭興中，將飼養石斑魚廢水，濾掉殘餘糞便及飼料，經「脫鹽純化」「製成」「微小分子活性肽」，廣辦講座宣傳抗癌、增加免疫力等功能，每瓶以2500元不等銷售，有人喝下身體不適舉發，檢調偵辦查出並未取得健康食品許可登記。台中地院依違反《健康食品管理法》判郭徒刑5月，得易科罰金；新世公司科罰20萬元，可上訴。

72歲郭男是中市新世、新世模及新興水產等3家公司負責人，將新興水產所養殖石斑魚的廢水，含有石斑魚產生的黏液、糞便及殘餘飼料，使用新世模公司製造的「過濾設備」濾掉糞便及飼料等後，成為「石斑魚養殖水」泡沫濃縮液，再經過「脫鹽純化」系統，即製成「微小分子活性肽」，再經新世公司委外充填裝瓶「海洋活性小分子肽」，運回貼標包裝。

郭男自2019年10月至2020年12月期間在台北、台中廣辦14場「健康講座」、「胜肽講座」，製作「海洋胜肽的故事」講義影片簡報，宣稱「微小分子活性肽」有抗癌、增加自體免疫力、抗高血壓、血清，降膽固醇、血脂及血糖等保健功效。

有民眾喝了產品，身體不適而舉發，台中市調查處在2021年12月間搜索南投的新興水產及中市的新世公司，查扣「海洋活性小分子肽」7253瓶、「石斑魚養殖水濃縮液」成品5槽及採購、出貨單等證物。

衛生福利部指出，「海洋活性小分子肽」是未經核准為健康食品，「石斑魚養殖水」並非傳統提供飲食的原料，未確認食用安全前，不得作為食品原料，業者在「健康講座」等宣稱「海洋活性小分子肽」等多項功效已違反《健康食品管理法》等規定。

郭男被檢方起訴後，與檢方達成認罪協商，台中地院法院依違反《健康食品管理法》非法廣告為健康食品罪判刑5月，得易科罰金；新世公司科罰20萬元。