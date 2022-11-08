全國教育產業總工會今天要求教師兼職不應獨厚大專，中小學教師應該也適用。教育部表示，刻正研擬適度放寬公立各級學校專任教師及兼任行政職務教師兼職規定，惟仍不得至校外從事補習及家教等教學活動。

全教產理事長林碩杰表示，教育部讓大學教師寒暑假期間之兼職時數不受限制，但是中小學教師則無同等對待，他們認為年金改革後教育人員的退休金大減，教師兼職應不分大小、平等對待。

教育部昨召集相關單位研商公立各級學校教師兼職相關規範，但林碩杰說，教育部提出的草案中，公立學校未兼行政教師則隻字未提，理應循公教分途之原則，開放未兼行政教師兼職之限制，但從草案內容發現竟比公務人員更嚴格。

因應《公務員服務法》修正放寬公務員兼職相關規定，教育部表示，為期公教人員兼職權益衡平，考量現行實務運作及法制規範，刻正研擬適度放寬公立各級學校專任教師及兼任行政職務教師兼職規定。

教育部說，放寬公立各級學校專任教師及兼任行政職務教師兼職，包括增訂教師得於下班時間依個人才藝表現、智慧財產權及肖像權之授權，獲取適當報酬等，惟仍不得至校外從事補習及家教等教學活動，相關修正規定刻正進行研議中。

教育部指出，現行教師兼職規定，對於專科以上學校教師於寒暑假期間之兼職時數上限由各校自訂，主要係考量其將學術研發能量挹注國內產業研發技術之實際需要。

至於高級中等以下學校教師於寒暑假期間兼職時數等規範，教育部刻正蒐整各地方政府、相關團體及學校意見，並於不影響教師本職工作前提下，兼顧教師兼職及學生受教權益之衡平，審慎研議評估。