第27屆聯合國氣候峰會（COP27）11月6日至18日在埃及舉行，這是氣候峰會第一次在非洲進行，讓氣候受害議題得到比較多的關注，「損失與損害」（loss and damage）的賠償也終於第一次列入了峰會議題。

所謂「氣候的損失與損害」係指包括由熱浪、乾旱、野火、洪水等極端氣候事件，以及海平面上升、冰川融化等緩慢發生的氣候災害，所帶來的不可逆轉的經濟損失與非經濟成本；而氣候賠償主要是讓化石燃料的排放大戶負責任賠償受害國家，或是協助貧窮國家應付氣候變遷造成的損失。

聯合國氣候峰會已針對氣候變遷的損失與損害賠償討論多年，始終無法進入議程，因為應該擔負賠償責任的工業發達國家擁有話語權且聲量大，對此持反對態度。例如去年COP26本已提案正式列入大會議案，卻遭到美國、歐盟及澳洲等先進國家否決。

美國「終於」在COP27表示，可以考慮資助「損失與損害」，但名稱不能用「賠償」，要用「援助」，而且中國也必須加入，因為中國就是現在全球碳排大戶的第1名。目前中國大陸碳排量占 全球23%，美國是12%、歐盟是7%。

然而，如果拉長統計時間，情況就不是如此。根據學者Eric A. Posner和Cass R. Sunstein在〈氣候變遷正義〉（Climate Change Justice）一文所做的統計，自工業革命至21世紀初，美國累積碳排量是全球第1名，占29%，第2名的歐盟是26%，中國大陸是8%。所以誰該對造成今日的地球暖化和氣候變遷負比較大的責任呢？

再者，各國人口差異很大，人均碳排是較公平的比較標準。根據世界銀行（World Bank）2021年發布的資料顯示，美國的人均碳排是17.6噸，排名世界第2；中國大陸是6.4噸，排名15；德國10.4噸，排名第7；英國8.1噸，排名第10。從歷史因素和人均排放量來看，美國要中國大陸也擔任氣候損失與損害的金主並不合理。

氣候正義有3個層面，分別是涉歷史累積的「矯正正義」（過去）、以人均排放取代總量的「分配正義」（現在），以及處理碳排存留對後代影響的「代間正義」（未來）。溫室氣體會在大氣間存留很長的時間，如二氧化碳會至少在大氣中存留50～200年，因此會持續對地球造成傷害，形同對後代子孫生存環境的剝奪，因此必須運用各種方法減排，以控制全球均溫上升不能超過攝氏2度等。

為實踐氣候正義，2009年COP15時，富國承諾要在2020年前，每年提供1000億美元的氣候資金，協助氣候受難國家減排及因應氣候變遷或城市重建，但富國並未實踐諾言；2015年各國簽署《巴黎協定》時，已開發國家再次確認此承諾，但各國不了了之；2021年COP26確認，已開發國家必須於2023年兌現每年提供1000億美元氣候資金的承諾，但富國只兌現了非常小的一部分。

COP27正式將此列入議案，但峰會已快結束了，氣候資金該怎麼賠、賠多少，錢要用在哪裡，最重要的，誰可以接受賠償，仍難以達成共識，於是有人說，等2024吧。明日復明日、明日何其多，我生待明日，萬事成磋跎。一年大拜拜一次的氣候峰會真能實踐氣候正義嗎？難矣！

（作者為資深媒體人）