玉山金控持續接軌國際，關注氣候變遷對產業以及國家社會衝擊。此次由玉山銀行董事長黃男州親自率領團隊參加在埃及召開的COP27以及世界氣候峰會（World Climate Summit, WCS）。於現場參與多場氣候峰會會議，也和來自世界各地金融機構、民營企業、非營利組織等直接展開對話與經驗交流，並由黃男州發表「台灣氣候新金融」專題演說，分享台灣再生能源發展經驗以及金融業如何支持企業面對淨零轉型。

整體活動除了瞭解不同利害關係人的觀點，更學習到許多國際性前瞻的思維模式。團隊將豐富的所見所聞帶回台灣，作為未來玉山與企業夥伴氣候策略發展重要參考依據。

聯合國氣候變遷大會每年透過主會場進行談判會議，每天於不同場區有各式各樣不同主題討論及展覽。今年更新設創新場區，鼓勵創新氣候解決方案，全區共計近百場的周邊會議，是一場集合會議、論壇、展覽的多元氣候交流平台，今年參與人數超過四萬人更甚去年。

玉山團隊觀察近年聯合國氣候變遷大會，逐漸重視及要求金融體系的投入，從COP26的格拉斯哥金融聯盟，到本次會議中的氣候金融，特別是對氣候脆弱（climate vulnerable）國家「損失與損害」賠償專款的要求更趨殷切。

玉山團隊歸納各會議專家意見，從氣候脆弱邁向氣候智慧（climate smart）的第一步：接受減緩（mitigation）失敗的可能，正視及教育人民、組織、國家對於「氣候調適（Adaption）」的認知及素養。第二：建立政府及跨產業民間企業協作平台，透過PPP（Public,Private,Partnership）才能加速轉型力量。第三：將氣候變遷結合普惠金融，加強社會融資（social financing），建立更有韌性的社會體系。另外一個重要議題是關於「當責與透明揭露」，這是實現賠償機制的重要前提。

玉山銀行董事長黃男州表示，COP是跨國展開合作的重要平台，能和來自各地的國家代表、專家學長以及有志之士共同激盪，交流新的氣候思維是很難得的經驗，也讓我們體會到永續與氣候已經是新的跨國語言，未來玉山會持續把握與國際交流與合作的機會，號召、攜手更多夥伴，打造更具氣候韌性的美麗家園。