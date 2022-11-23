由經濟部國際貿易局委託外貿協會執行的「台灣精品獎」，在歷經3個月及百餘位專家綜合嚴選後，總計186家企業、348件產品脫穎而出，並於23日頒發30件金、銀質獎最高殊榮；經濟部長王美花指出，對此次競爭產品相當驚豔，尤其是運用台灣強項ICT在高階產品，像是摺疊筆電、航空與醫療等領域，她同時也提到，今年台灣精品獎企業即隨著美國台灣形象展在華府展出獲得極大迴響，並賦予貿協新任務，下一站日本台灣形象展。

王美花指出，10月美國台灣形象展成功展現台灣精品實力，明年全球情勢相當緊張，需視下半年能否緩和，她也呼籲業者要深蹲、馬步做好，下半年才能全力出發！

貿協董事長黃志芳則在致詞表示，一直有台灣產業界奧斯卡之名的台灣精品獎，今年邁入31屆，計有547家企業、1109 件產品報名，得獎產品共計348件（包括30件金質獎與銀質獎），來自186家企業，他以甫落幕的金馬獎為例，相信每個參與精品獎選拔的企業都有它自屬的故事，但與金馬獎不同的是，精品獎獲獎後才是品牌產品向全世界發聲的開始，貿協會帶著300家產品到各國參展，讓世界看到台灣企業精銳實力，像是上月在美國華府舉辦的台灣形象展亦特設台灣精品館，整個展覽就是以台灣精品概念來開展，把台灣精品企業品牌推向全世界。

而備受矚目的是，今年10項金質獎產品包括華碩筆電、友達、圓展科技醫療攝影機、圓剛科技雙鏡頭網路攝影機、元太科技Elink電子紙、大銀微系統、榮田精機航太系列、群創光電醫療影像、晉弘科技AI輔助診斷裝置與方略電子迷你LED顯示器等。