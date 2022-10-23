陳安齊（右）過去與百位藝人合作過，紀倪君也有中韓台豐富資歷。（陳俊吉攝）

洋蔥（第三排左起）、健志、春風、顏志琳（第二排左起）、林美秀、尤秋興、范少勳（前排）7人首度合作實境節目。（灰人文化提供）

紀倪君（左）、陳安齊堅持節目帶有傳遞公益、維護環境的意義。（陳俊吉攝）

紀倪君（左）、陳安齊之後將發展多元的實境。（陳俊吉攝）

首部以「社區再生」為題材的實境節目《歡迎光臨-等你來家1》，集結林美秀、動力火車、玖壹壹、范少勳前往澎湖員貝嶼，其幕後推手是電通集團的總製作人陳安齊及導演紀倪君。2人透露，當初耗時近1年和村長溝通拍攝，從最初構思到最後完成拍攝耗資8位數，如此堅持原因就是傳遞公益、維護環境的重要性。

陳安齊曾與百位藝人合作，也是洽談《歡迎光臨》7位成員的主要負責人，她揭祕邀請的背後原因，「之前曾請動力火車拍攝廣告，我覺得他們超厲害，很容易跟其他人產生化學效果。」玖壹壹除了曾合作，也讓人好奇他們與動力火車合作後會發生什麼樣的火花。林美秀在企畫剛萌生時就答應參與演出，「美秀姊一直都很熱心，最適合節目上的戶長發起人角色。」范少勳則是因為拍廣告的用功模樣讓陳安齊印象深刻，決定邀他合作。

陳安齊、紀倪君首度合作的實境節目，是玖壹壹拍攝的《極島冒險2》，過去曾製作《我們練愛吧》等實境節目的陳安齊，回憶首次探班情景，驚呼：「阿倪的團隊太讓人驚訝，我那時到拍攝地整個嚇到，即使只有3位主角，但光是工作人員就超過40位，機器也超過以往，他們真的跟其他團隊不太一樣。」

紀倪君表示，這次《歡迎光臨》拉高規格，光工作人員已超過80位，7位藝人除了2台基本主機，所在的環境都還配有隱藏攝影機，「真人秀之所以是真人秀，就是不要去限制，而是要設計好環境，沒有設計好就等於失敗，也絕對不要告訴藝人要做什麼，只要讓他們知道職位就好」，她爆料首度參加實境節目的尤秋興，最常因為摸不著頭緒想找她討論。

擅長紀錄片的導演紀倪君，曾以《冒險王》、《台灣100種味道》等節目入圍10多次金鐘獎，得過5座金鐘獎。資歷豐厚的她，曾受阿里巴巴團隊邀請，前往大陸製作大型戶外真人秀《充電旅行》，記錄明星如何在有限的費用下完成旅程，當時合作的藝人包括楊蓉、陳曉、錦榮，事後她再與韓國合作節目，資歷豐富。

紀倪君習慣在拍攝實境節目時，以觀察形式記錄藝人的一舉一動，大量擷取素材後再重新編寫，以類戲劇的方式呈現，「我們更注重於體驗人性的部分，我喜歡把藝人放在一個環境裡，讓他自由發揮，他不知道我已經在環境裡設計很多陷阱、人事物，很多時候他不想講的，反而會自然而然的展現出來。」

有過大陸、韓國實境節目的實戰經驗後，紀倪君在2020年回台並邀玖壹壹製作《極島冒險》，有過3地的製作經驗，覺得台灣實境節目最大特色？紀倪君直言：「台灣現在沒有特色，我們很多東西、影子都還是參考大陸、韓國，但我相信我們正在發展特色的旅程」，2人也預告接下來籌畫的實境秀將讓人耳目一新。

在LINE TV點閱數突破百萬的《歡迎光臨-等你來家1》由五家共投投資，包括超級傳播股份有限公司、中華電視股份有限公司、貝立德股份有限公司、LINE TV巧克科技新媒體股份有限公司、鑫傳國際多媒體科技股份有限公司，由原也文化行銷及灰人文化傳媒聯合製作，於每周六晚間8點在華視、每周六晚間10點在LINE TV、每周日晚間8點再東森超視播出。