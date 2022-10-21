【金鐘57】網友不買帳？曾國城、唐綺陽熱唱「我要你的愛」開場 場面超嗨卻遭網酸 @中時新聞網 ​

第57屆金鐘獎頒獎典禮今(21)日晚於國父紀念館盛大舉行，由曾國城搭檔唐綺陽為大家主持典禮，陸續揭曉得獎名單。其中，曾國城與唐綺陽一開始便帶來開場表演《我要你的愛》，讓氣氛嗨到最高點。

在金鐘獎的頒獎典禮一開始，曾國城與唐綺陽便帶來精彩的表演，只見，曾國城開頭便以深情嗓音開唱「我要你」，而唐綺揚也大秀Rap功力。此外，還頻頻將鏡頭轉向觀眾席，和一眾藝人互動，場面一度嗨到最高點。

可惜，現場觀眾似乎並不買帳，在直播留言處紛紛留言，「太尷尬了吧」、「詞都有對，但都不在調上」、「沒有其他人可以唱了嗎」、「簡直就像沒有感情在念稿一樣」、「唱歌果然要有天賦。」不過就算如此，在表演之中，當曾國城走到台下，與觀眾熱情互動，抑或是Cue到入圍的藝人時，歡呼聲一樣像是要引爆眾人的耳膜一樣，震撼全場，讓人不禁感嘆兩位主持人的控場能力。

網友酸爆兩人唱歌難聽。（圖／翻攝自金鐘官方YouTube頻道）

綜藝老將曾國城搭檔舌燦蓮花的占星國師唐綺陽，兩人在事前受訪就頻頻爆笑鬥嘴互虧，之前彩排表演時，也產生不少笑料，相信在之後的典禮中兩人的化學反應不會讓大家失望。此外，「節目類頒獎典禮」頒獎人邀請到方念華搭檔視網膜頒發「自然科學及人文紀實節目獎」、李霈瑜、Ado 阿洛頒「生活風格節目獎」、陳藹玲、向盛言頒「兒少節目獎」、韓國製作人丁哲珉頒發「導播獎&創新獎」，而「益智及實境節目」的頒獎人為黃子佼，許效舜則搭檔高怡平頒發「綜藝節目主持人獎頒獎人」。星光燦爛，讓人期待。