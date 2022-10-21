第57屆金鐘獎是首度將電視綜藝與戲劇分開舉辦，頒獎典禮於在10月21日和22日舉辦，節目金鐘主持由曾國城和唐綺陽主持，戲劇金鐘則是曾寶儀獨挑大樑，讓不少粉絲對這次典禮相當期待。女星Lulu（黃路梓茵）今年以《婚禮歌手》和《綜藝大熱門》入圍綜藝節目主持人獎，2次走紅毯分別穿了低胸禮服和性感薄紗連身褲，展現曼妙身材，看得出她有多想爭紅毯最美。

Lulu今年以《婚禮歌手》和《綜藝大熱門》入圍綜藝節目主持人獎，雖然她8度入圍槓龜，但她日前受訪曾透露對摘金輕鬆看待，但對「紅毯最美」頭銜是很積極，還稱要一改諧星形象，全力爭紅毯最美。

女星Lulu（黃路梓茵）紅毯第一套禮服。（圖／陳俊吉攝）

Lulu在與黃子佼走完紅毯後立刻換了風格，和陳漢典一起現身，穿了一套黑色薄紗連身褲，下半身薄紗設計讓她行走時美腿若隱若現，性感風與上一套甜美模樣大不同，也讓網友大讚Lulu什麼風格都能駕馭。

其實Lulu去年主席金曲時換上7套服裝，百變形象深植人心，因此她出席本屆金鐘獎頒獎典禮前，紅毯戰服就相當受關注。據悉，Lulu金鐘紅毯的兩套服裝和飾品，全身行頭超過5500萬，非常驚人。