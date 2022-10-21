今年金鐘57今(21日)稍早5時在國父紀念館正式舉行，一如往例星光大道打頭陣的是主持人曾國城及唐綺陽，兩人頗有默契的以一身黑白灰現身，被問到稍後的開場表演，曾國城透露會有2字「降肉」，疑似預告會有九天玄女橋段，而唐綺陽坦言主持壓力大，目前已經瘦了12公斤。

曾國城是去年益智與實境節目獎得主，唐綺陽則是跨界成功，去年得到綜藝節目主持人獎，近年請到雙金加持，讓觀眾十分期待。稍早受訪時，曾國城過去已是益智與實境節目獎連兩年得主，今年再度以《全民星攻略》入圍該獎，又以《型男大主廚》入圍綜藝節目主持人獎，對於雙料入圍或有無可能三連霸，曾國城表示對自己很有信心，相信得主「就是自己了」。

被問到等下的開場表演，曾國城搶答說：「我只能說有九天玄女，『降肉』」，預告會很精彩，請觀眾不要錯過，而唐綺陽第一次主持大型典禮，直言非常緊張，但昨天有睡好，幸好有曾國城有如定海神針，讓她安心不少，曾國城則說：「希望我們這兩個重量級主持人會讓今晚的典禮有個別開生面的不同。」

唐綺陽後來私下受訪時，表示為了這次的典禮已經瘦了12公斤，但目前的真實體重不能公開，自嘲還是個胖子，但瘦了12公斤後一度停滯，讓她壓力很大，因此必須繼續忌口。第57屆電視金鐘獎今年首度分家，今(21日)晚間將舉行節目類的頒獎典禮，明晚則是戲劇類，今晚點理由曾國城、「國師」唐綺陽聯手主持，紅毯主持人則是薛紀綱搭上焦凡凡，收看平台在電視頻道方面請鎖定三立都會台、公視、三立MOD戲劇台，網路方面則有金鐘官方Youtube、金鐘57官網、金鐘官方FB，影音平台直播有Vidol影音平台，廣播頻道則是好事989電台，而《中時新聞網》也會在此公布第一手得獎名單，敬請鎖定。