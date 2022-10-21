輝瑞（Pfizer）高層魯金（Angela Lukin）周四表示，美國政府採購方案到期後，該藥廠預期新冠病毒疫苗每劑價格調漲3倍至約110到130美元。

魯金指出，目前美政府提供人民免費接種新冠疫苗，未來針對擁有私人保險或政府付費保險的人可免費享有。

美政府目前支付輝瑞與德國夥伴BioNTech合作的新冠疫苗每劑約30美元。繼美國公共健康緊急方案到期後，2023年新冠疫苗將轉向私人保險接種者為主。