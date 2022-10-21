輝瑞執行長Angela Lukin周四表示，在美國政府當前的採購方案到期後，輝瑞預期將新冠疫苗價格調漲約3倍，每劑約介於110～130美元。

目前美國政府提供所有美國人免費的新冠疫苖。Lukin表示，她預期未來擁有私人保險或政府保險的人才能免費施打新冠疫苗。

路透社稍早前報導，華爾街預期新冠疫苖價格將調漲，因為疲弱的需求意味著疫苗製造商必須提高價格，才能滿足其2023年和之後的營收目標。

目前美國政府向輝瑞及德國合作夥伴BioNTech的採購價格約為每劑30美元。在美國的公衛緊急狀態於2023年到期後，新冠疫苖市場料將轉向私人保險。

Lukin表示，我們相信美國的新冠疫苗價位將反映其整體成本效益，並確保這樣的價格不會成為取得疫苖的障礙。

不過，美國衛服部估計，一旦公衛緊急狀態終止，將有多達1500萬人失去「醫療補助和兒童健康保險計畫」（Medicaid and the Children's Health Insurance Program）的保護，可能負擔不起接種新冠疫苖。

目前尚不清楚沒有健康保險的人要以什麼途徑取得新冠疫苗。

輝瑞預期新冠疫苖市場的規模，將與每年成人流感疫苗市場相當，而根據迄今的疫苗供給情況，兒科市場需要更長的時間才能建立起來。

儘管有更多人符合接種資格，但截至目前為止，美國接種新版新冠疫苖加強劑的速度落後去年第三劑的接種率。新版新冠疫苖加強劑同時針對原始病毒株和Omicron變種病毒。

在推出新版疫苗的前六周，美國約有1480萬人接種此款加強劑，而在2021年開始追加疫苖的前六周，已有超過2200萬人接種了第三劑，儘管當時只有年長者和免疫功能低下的人才有資格接種。

Lukin預期美國政府的疫苗採購，「最快」要到2023年第一季才會轉向到民間部門。