2022九合一大選綁18歲公民複決修憲案將在11月26日投票，但確診者、居家隔離者不能投票，被質疑恐有違憲之虞，對此，中選會主委李進勇直言，這是依據《傳染病防治法》規定，司法院大法官釋字第690號解釋也認定沒有違憲，「這是很不得已作法」。

立法院內政委員會今邀請中選會、銓敘部及法務部等單位就「九合一選舉及18歲公民權修憲案複決公投等相關業務辦理情形與公務人員在選舉、罷免、公投程序中應恪守之行政中立規範等」進行專題報告。

民進黨立委羅美玲表示，今年選舉確診者與隔離者不得出門投票，引發討論被說是違憲，她曾提到可參考韓國做法，將確診者與一般民眾分隔時間投票，讓確診者也享有投票權利，當時中選會表達願審慎考慮，但最終仍並未採納，中選會應給民眾清楚說明。

國民黨立委鄭麗文質疑，過去2年在疫情嚴重的時候，美國都辦過總統大選，而多數國家都沒有因為確診者而不能投票，美國CDC也表明因為確診者被隔離的人，不能阻擋被行駛投票權，台灣為什麼沒有通訊投票？實在太落後，就連鄰國南韓都做得到，台灣卻做不到。

李進勇表示，根據《傳染病防治法》規定，確診就必須接受隔離，且司法院大法官釋字第690號解釋也認為，確診隔離就不能出門投票一事「沒有違反憲法」，這是很不得已的事情，但還是要按照國家防疫措施施行。

至於民眾可能會為了投票隱匿確診，李進勇坦言，中選會確實無法清查跟掌握，希望大家按照國家防疫措施走；對於被質疑剝奪人民投票權，李進勇強調，「這句話很重」，中選會沒有沒收投票權，是配合防疫機制，因應傳染病防治法對確診者跟居隔者行動有所限制，不是剝奪投票權。