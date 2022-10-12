11月26日將迎來九合一大選之外，也將一併舉行我國首次憲法修正案交由公民複決，決議「18歲公民權」。中選會今(12)日舉行記者會，由主委李進勇發布憲法修正案公民複決公告，包括投票日期、時間等，並有舉辦多項宣導活動、結合年輕化，鼓勵年滿20歲的民眾踴躍投票，參與首次修憲公民複決。

中選會有公布了由前美國職棒大聯盟球星郭泓志所拍攝的兩支電視廣告，郭泓志化身「公民投手」，呼籲年滿20歲的公民11月26日記得投票。主委李進勇表示，「18歲公民權」是我國歷史上首次憲法修正交由公民複決，與地方公職人員同日舉行，投票時間為早上8點至下午4點。李進勇表示，此次公民複決編號為「憲法修正案公民複決第1案」，跟以前國民大會行使複決的修憲案做出區隔。

李進勇也在記者會中發布憲法修正案公民複決第1案公告，內容包括投票日期、投票起、止時間、編號、立法院交付複決事項、政府機關針對憲法修正案公民複決提出之意見書、公民投票權行使範圍及方式，以及正反意見支持代表於全國性無線電視頻道發表意見或進行辯論之辦理期間與應遵行之事項。

李進勇指出，此次投票權人大約有1930萬人，首投族有76萬人，採取「領、領、投」的方式，先領地方公職票，再領公民複決票，再到圈票處完成投票，也希望國人能共同完成憲法史上的重要任務。

中選會指出，為加強宣導「18歲公民權」修憲公民複決，中選會採用相當多年輕創意，首度引進社群AR互動技術，設計「18歲公民權 1126記得投票」濾鏡，只要AR感應到人臉，頭上就會出現「18歲公民權」字樣，對鏡頭揮手，則會觸發「史上首次修憲複決公投」、「大家一起創造歷史」等效果字；此外，日前李進勇赴郭泓志片場探班所贈之「好公民」帆布包，中選會將在臉書舉辦社群活動，以及各地選委會也結合在地民俗或節慶活動舉辦設攤宣導，民眾只要參與活動就有機會入手有郭泓志簽名的「好公民」帆布包。