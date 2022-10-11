18歲公民權修憲複決案將和九合一大選合併舉行 ，台灣青年民主協會今召開記者會，強調目前全台有6位縣市首長候選人響應「捐看板、挺修憲」行動，以實際行動力挺 18 歲公民權，此外青民協也發起 96.5 萬元「18 歲公民權宣傳集資計畫」，呼籲社會大眾一同支持。

台灣青年民主協會理事長張育萌表示，上個月底發起「捐看板、挺修憲」行動，目前至少 57 位民代參選人響應，其中縣市首長參選人，分別有國民黨基隆市長參選人謝國樑、民進黨基隆市長參選人蔡適應、民進黨台北市長參選人陳時中、時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎、民進黨新竹縣長參選人周江杰及民進黨高雄市長陳其邁。

張育萌提到，據民調顯示，全台還有 53％ 的民眾，還不知道年底有修憲公投。為在 11 月 26 日催出 965 萬張同意票，青民協上週也正式發布「跨出同溫 越過高牆—— 18歲公民權宣傳集資計畫」，募資金額為 96.5 萬元，將會用於公車、計程車、捷運站、戶外看板等廣告，讓更多人了解十八歲公民權即將在年底進行複決，爭取社會大眾的支持。

北次議員候選人吳崢表示，中華民國的憲法就像一件不合身的衣服，歷經多次修改，仍然有許多不適合的地方，為了讓台灣的民主更強韌，將我們的憲法逐步修定成合乎現況、合乎台灣人民需求的憲法，是刻不容緩的政治工程，而18歲公民權，就是目前朝野跨黨派支持共識度最高的修憲項目。

北市議員苗博雅強調，青年不斷訴求要擴大公民參與，這次修憲複決，確實是留給下一代更好的台灣的關鍵一役，是台灣人實現自由民主的表現，但因為修憲門檻非常高，需要跨時代、跨黨派共同努力，才有機會修憲法，所以這一場戰役需要每個人以自己的方式投入。

北市議員吳沛憶表示，18 歲公民權就差最後一哩路，需要跨黨派一起實際行動支持，才能跨越 965 萬票超高門檻，呼籲表態支持的各政黨要說到做到，全力動員拼過關，她也把 18 歲公民權作為選舉主軸之一，不停提醒支持者，除了捐看板還製作 Vote for 18 口罩進行宣傳。