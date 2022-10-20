國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／取自徐巧芯臉書）

民進黨台北市長候選人陳時中遭爆，16日晚間赴內湖區勘災，座車三度違規迴轉、違停佔用公車停靠站、闖紅燈，遭各界撻伐。陳時中被媒體詢問警察盤查時說了什麼，先是回「我沒有注意（闖紅燈）」，卻又表示「那可能我已經下去在外面看了」，國民黨台北市議員徐巧芯則還原監視器畫面，當時車子明明在移動要開走了，顯然陳的說詞大有問題。此消息引爆大批網友怒火，紛紛留言痛罵。

徐巧芯昨（19）日在臉書發文表示，陳時中被記者問到警察盤查時說了什麼，目前就表達了至少兩套版本的說詞，一是「我沒有注意（闖紅燈）」，二是「那可能我已經下去在外面看了」。

徐巧芯指出，陳時中這兩種說法一聽就有矛盾，因為根據監視器畫面，車子明明在移動要開走了，那他到底當下人在車上還是不在？就連最基本的這一點，竟然都回答的不清不楚，她呼籲陳只剩下一個最後方式可自證清白，那就是趕快自行公布座車行車記錄器。

此文湧入破6000人按讚、超過1500則留言，討論熱烈。網友紛紛表示：「我真的覺得很離譜，事情碰上他 就會變得完全不公開透明。天啊！這種人怎麼可以當我們的市長！豈不天下大亂」、「沒看過這麼討人厭的政治人物，真的刷新我三觀」、「一直說要當好市長，事實上卻連好市民都做不到」、「保密30年這招太好用了，怎麼可以公開」、「這傢伙還是候選人就這副德性，選上了還得了」？