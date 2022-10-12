年底九合一大選將同時舉行18歲公民權修憲複決投票，由於中選會函請立法院推薦5位正方代表參加發表會／辯論會，立法院長游錫堃12日召集朝野黨團討論，會中決定由各黨立法院黨團各派出1位代表人參加前4場發表會／辯論會，順序為民進黨團、民眾黨團、時代力量黨團、國民黨團，剩下1位代表人將開放民眾申請。

立法院法制局首先指出，《公民投票法》規定過於粗略，並沒有將憲法層次修憲案與其他法律公投案程序區分開來，以致中選會依照較低位階的法規命令，直接推定立法院是正方，恐有違反憲政體制、權力分立原則疑慮，此次是否要由立法院建立憲政慣例，有待商榷。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠認為，由於公投案事宜並非立法院主管，希望議事處能發文向中選會說明法制局看法，避免程序上出現瑕疵。

不過，民進黨立法院黨團幹事長羅致政指出，中選會只是選務機關，立法院作為憲政機關，當然要為18歲公民權複決案創下憲政慣例。其次，該案起初由4分之3立委出席、4分之3出席委員委員決議通過，立法院應該成為正方，為該案進行辯護。民進黨立法院黨團總召柯建銘也說，立法院是全國唯一修憲機關，當然可以創造憲政慣例。

經過討論，各黨團同意各自推薦1位代表正方出席發表會，並抽籤決定民進黨團將派代表參加第1場次、民眾黨團參加第2場次、時代力量黨團參加第3場次，第4場次則由國民黨團參加。

剩下1名正方代表人則開放民眾申請，參加第5場次發表會。申請名單出爐後，屆時再討論確切人選。