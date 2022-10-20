消息面：

1.路透社報導，美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）證實美國政府有意與台灣合作生產武器的計畫「正處於程序的開始階段」，他表示美台雙方正在研究如何加快對台的武器運送，而合作生產是考慮選項之一，目前尚未確定合作內容會有哪些武器，但也可能著重於為台灣提供更多彈藥和飛彈技術。美國務院則表示，美方正在檢視所有選項，以確保軍備快速移交給台灣。

2.聯準會發布「褐皮書」經濟現況調查報告，稱企業認為物價壓力依然高漲，儘管有幾個地區的通膨已見緩解，此外，勞動力市場已出現一些降溫跡象。

3.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少172.5萬桶，市場預期為增加138萬桶。上周汽油庫存減少11.4萬桶，遠少於市場預期的減少111.4萬桶。餾分油庫存增加12.4萬桶，市場預期為減少216.7萬桶。上周原油進口量減少142.1萬桶/日，煉廠產能利用率下滑0.4個百分點。

4.美國人口普查局公布，9月新屋開工數月減8.1%，以年率計為143.9萬戶，低於市場預期的146.1萬戶間。建築許可數成長1.4%，達到156.4萬戶，高於場預測的153萬戶。

5.抵押貸款銀行協會（MBA）公布，截至10月14日止當周，美國30年期固定利率抵押貸款的合約利率急升13個基點，至6.94%，為連續第九周上揚，並創下2002年以來新高。抵押貸款申請指數大跌4.5%，較前一周的跌2%加速下探。

6.日本央行周四宣布將進行緊急購債操作，將購買1000億日圓期限為10～20年的日本公債，以抑制不斷上揚的殖利率。日本10年期指標公債殖利率連續第二個交易日觸及0.255%，並突破日本央行的政策目標上限。此外，隨著日圓最低貶至149.96兌一美元，刷近32年低點，日本財務大臣鈴木俊一周四在國會表示，政府不樂見近來日圓急速、單向走弱，不會容忍炒作導致市場過度波動，他將緊盯察外匯市場，必要時將採取適當行動。

7.《華爾街日報》報導，消息人士透露，因應台海局勢緊張，台積電考慮擴大在日本生產業務，但尚未做成任何決定。目前台積電在日本的廠房只生產較成熟製程的晶片，主要供車廠使用。消息人士表示，如果台積電擴大日本產線，日本廠未來可能生產較先進的晶片。

8.美國政府宣布將撥款28億美元，為在本土生產電動車電池和相關原材料提供補助。

9.英國首相特拉斯（Liz Truss）發言人表示，首相沒有辭職的打算，將於10月31日提交財政計畫。

10.明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）表示，美國就業市場需求依然強勁，核心通膨壓力可能尚未到頂。前一日他表示如果核心通膨不斷上揚，聯準會可能需要將其基準政策利率推升至4.75%以上。

11.聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，通膨估將持續攀升，聯邦基金利率應該升至介於4.5%～4.75%。他並預期聯準會可能在明年初結束「超前部署式」的升息策略，而經濟料將在明年進入反通貨膨脹（Disinflation）時期。

12.法國巴黎銀行（BNP Paribas）預期聯準會基準利率將在明年首季升至5.25%到頂，而美國經濟可能在明年第二季陷入衰退。根據利率期貨市場數據，交易商預期聯準會11月升息75個基點的可能性為91%，12月再度升息75個基點的可能性為75%，以及到明年5月，聯邦基金利率將升至4.97%。

13.美國10年期公債殖利率一度急升13.8個基點，報4.136%，尾盤報 4.1272%，升破4.1%大關，續創14年新高。2年期債與10年期債息倒掛一度來到45個基點，BMO資本市場預估最快年底前、最慢明年初，長短期利差可能上看100個基點。

14.債息急升有利美元走勢，周三尾盤美元指數上漲0.7%，盤中曾漲0.87%，報113.1。隔夜日圓貶0.40%，報149.88兌一美元，觸及32年低點。市場預期日圓若貶破150大關，可能促使日本政府再度出手干預。隔夜英鎊下挫1.02%，報1.121美元。英國9月通膨年漲10.1%，再創40年新高，投資人擔心英國央行將繼續大幅升息，這不利於英國經濟前景，進而將打擊英鎊走勢。

15.受美元走升以及美國10年期債息創下14年新高影響，周三紐約期金收跌21.6美元或1.3%，報每盎司1634.2美元，創下逾3周新低。分析師表示，市場預期聯準會將繼續大幅升息，帶動美國債息和美元高，不利於金價表現。

16.美國原油庫存意外減少，周三美國期油大漲3.30%，收在每桶85.55美元，布蘭特期油漲2.64%，收在每桶92.41美元。歐盟將於12月開始禁運俄羅斯石油，亦給油價帶來支撐。油價盤中一度跌至兩周低點，因美國總統拜登宣布將額外釋出1500萬桶戰略儲油。