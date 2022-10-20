新台幣收盤匯價在昨日貶破32元，創6年來新低，今早新台幣匯價再破底，最低匯價來到32.137，貶值1.15角。央行總裁楊金龍昨表示，近期國際匯市及新台幣匯率波動升高，對央行構成挑戰。到底最近新台幣匯率的波動度有多大，和往年相較處在什麼位置？而這波強勢美元走勢還會維持多久，何時才會告一段落？

據統計，今年以來受到外資賣超台股且匯出，新台幣波動度升高，9月新台幣平均匯率波動度站上5.4%，較過去22年平均值的3.3%，高出了2.1個百分點。以全球匯率波動度來看，今年以來也是逐月向上，元月初在7.2%左右，9月28當日的全球匯率波動度一度上揚到13.2%，10月17日也達12.6%。

新台幣的匯率波動度反應了市場對經濟前景的心理預期，歷年來幾次新台幣的波動率飆高都有相對應的背景因素，例如：2020年3月，美國擴大QE，美元重貶，新台幣匯率波動度一度飆升至15%；2010至2021年間，因歐債危機金融市場恐慌情緒升高，新台幣匯率波動度也一度上升到16~17%。匯率波動度的計算，是以過去20年每天匯率變動幅度的標準差，將其年率化。

雖然近期新台幣匯率波動度再度升高，且對央行的挑戰升高，但從央行過去22年的匯價調節績效來看，新台幣的匯率波動度在歐元、韓元、日圓、新加坡幣及澳幣等貨幣中，相對是最為穩定的。過去22年的匯率波動度平均值，新台幣為3.3%，新加坡幣為4.7%，韓元為8.3%，日圓為9.1%，歐元也是9.1%，澳幣則為11.4%。

據統計，過去22年，幾次新台幣匯率波動度較低的年度包括2003年的平均值2.1%，2007年的2.22%，以及2019年的2.39%。這幾年中，政經表現相對承平。因此，新台幣匯率波動度的高低，也反應了民眾的憂患意識。

美元走升，即是市場避險情緒升高。至於美元何時才會有反轉跡象，專家認為，當美元利率與通膨率黃金交叉時，即利率高於通膨率，可能才是升息反轉點。目前美元利率3.25%，核心通膨率6.6%，趨勢上美元仍會持續升息。但若2023年通膨率可持續下滑，跌破美元利率目標4.6%，屆時聯準會升息幅度可縮小或停止，這波強勢美元走勢才會告一個段落。