央行總裁楊金龍今天應中華民國三三企業交流會的邀請，以「在當前高度不確定環境下，台灣經濟發展與央行貨幣政策面臨的挑戰」為題發表專題演講。楊金龍指出，今年以來FED升息已達12碼，今年的升息，相較於2004/6~2006/6以及2015/12~2018/12的升息循環，今年的升息，造成全球金融循環快速反轉緊縮，去槓桿化更為強勁。今年以來，新台幣對美元貶值10.5%；而前2次的升息，新台幣兌美元則是分別升值3.5%及7.1%。1990年以來，台灣開放資本帳，跨境資本交易明顯成長。資本移動成為影響新台幣匯率之主要因素，加大央行的政策挑戰。

楊金龍指出，小型開放經濟體不適合採取先進經濟體前瞻式指引(forward guidance)的溝通方式，因其恐損及央行公信力(credibility）。美台利差擴大，不一定會造成新台幣貶值。本年以來，新台幣貶值主要反映外資賣股匯出，並非美台利差擴大所致。

楊金龍表示，今年受能源價格上漲影響，台灣貿易出超縮小，韓、日則轉為入超；南韓及日本之礦物燃料進口占總進口的比重大於台灣，受能源價格上揚的影響較大。台灣電子資通訊產品出超大，抵銷礦物燃料入超，因此今年貿易維持出超。同時，今年以來，新台幣對美元貶值幅度遠小於韓元、日圓，台灣能源進口成本較韓、日為低。

楊金龍強調，美中爭端、新冠肺炎疫情及俄烏戰爭，致供應鏈重組與跨國產業分工調整；中國大陸如堅守嚴格防疫，將加速供應鏈重整與去全球化進程。

楊金龍指出，自2018年以來，台灣歷經美中爭端、新冠肺炎(COVID-19)疫情及俄烏戰爭之衝擊；惟受惠台商回台投資、台灣半導體技術優勢，加以防疫得宜等三大紅利，且在貨幣政策、財政政策、產業政策及結構調整措施妥適搭配下，台灣不僅經濟表現佳，物價亦相對穩定。而本年國際能源價格上漲，台灣經貿表現仍具韌性。

楊金龍認為，當前全球不確定性更甚以往，主要包括美中爭端白熱化、俄烏戰爭升溫，加以新冠肺炎疫情與極端氣候持續影響，使消費與生產模式改變；另中國大陸清零封控，更加速供應鏈重整與去全球化(deglobalisation)進程，均致全球高通膨環境持續。此可能促使多國更進一步緊縮貨幣，致金融情勢趨緊、美元續強，加劇全球經濟下行風險。

楊金龍強調，在當前高度不確定(hyper uncertainty)環境下，貨幣政策面臨多重挑戰，主要包括：近年非預期的重大事件連續衝擊、供需因素的結構性轉變，使央行對通膨與經濟預測更為困難。本年美、歐央行同步緊縮貨幣政策，對小型開放經濟體的經濟、物價、金融穩定產生外溢效應，使貨幣政策自主性降低；未來緊縮力道及其外溢效應不易掌握，亦將影響本行預測準確度。此外，外資進出更不易預測；跨境資本移動益加頻繁與加劇，匯率波動升高。